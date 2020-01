Notizie Serie A – l’ex Milan De Sciglio potrebbe restare in bianconero

MILANO – Mattia De Sciglio, difensore ex Milan e attualmente in forza alla Juventus, è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato. Il calciatore sembrava ormai prossimo all’addio, ma la società bianconera potrebbe aver cambiato idea. Soprattutto in virtù degli ultimi infortuni che hanno colpito la Vecchia Signora e hanno lasciato Sarri con le scelte obbligate per quanto riguarda i terzini. Niente Paris Saint Germain quindi, il club francese è da tempo sulle tracce dell’ex rossonero, con Leonardo suo grande estimatore. Almeno in questa sessione di mercato il futuro di De Sciglio dovrebbe essere ancora a tinte bianconera, in estate si vedrà.