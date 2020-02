Notizie Serie A – Lecce-Torino: ecco le formazioni ufficiali del match

MILANO – Lecce-Torino è il match delle ore 18:00, della ventiduesima giornata di Serie A. Per entrambe la squadre la gara ha il sapore di ultima spiaggia. Una nuova sconfitta potrebbe essere fatale per Walter Mazzari, la sua anchina continua a traballare. Situazione differente per Liverani, la sua squadra è impegnata nella lotta salvezza, ma i giallorossi sono reduci da quattro sconfitte e un pareggio, nelle ultime cinque giornate. Ecco le formazioni ufficiali del match.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Sabelli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Deiola, Barak; Saponara; Falco, Lapadula; allenatore: Fabio Liverani.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti; allenatore: Walter Mazzarri.