Notizie Serie A – Lecce-Torino 2-0: giallorossi meritatamente in vantaggio

MILANO – Lecce-Torino sono sul 2-0, alla fine del primo tempo. La sbloccano subito gli uomini di Liverani grazie alle reti di Deiola all’11’ e Barak al 19′. sembra non finire la crisi per i Granata, alle prese con una serie di brutti risultati e una lunga lista d’infortunati che hanno praticamente reso obbligate le scelte di mister Mazzarri. Durante la prima frazione di gioco è stato annullato anche un goal alla squadra in trasferta: al 45′ a De Silvestri, che si vede annullare la rete a causa di un fuorigioco, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il passivo poteva essere anche maggiore, senza un grande intervento di Sirigu che ha tenuto aperta la partita, ma servirà un repentino cambio di marcia per il Torino, nella seconda frazione di gioco.