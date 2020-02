Notizie Serie A – Lecce-SPAL 2-1, i giallorossi inguaiano gli estensi

MILANO – Esordio amaro in Serie A per Gigi Di Biagio. La sua SPAL, impegnata nel primo anticipo della ventiquattresima giornata di campionato, non riesce ad ottenere punti contro il Lecce. I giallorossi s’impongono per due a uno e inguaiano gli estensi in classifica. Agli Spallini adesso serve davvero un miracolo per riuscire a centrare la salvezza. La squadra di Liverani sfrutta ottimamente due ripartenze, grazie a Mancosu e sblocca il match al 41′ dagli undici metri. All 66′ arriva il la seconda rete, sempre in contropiede, com Majer che mette il suo nome sul tabellino dei marcatori. In mezzo, però, c’è spazio anche per il goal di Petagna al 47′. Il Lecce è stat bravo anche a non perdere la una volta incassato il goal del pari della SPAL.

