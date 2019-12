Notizie Serie A – Lecce-Bologna 0-1, Orsolini a segno al 45′

MILANO – E’ un monologo rossoblù, quello andato in scena al Via del Mare. Il Lecce ha subito l’iniziativa della squadra di Mihajlovic, che poteva avere un vantaggio più ampio. Grande protagonista della prima frazione di gioco è stato il portiere del Lecce, Gabriel. Che ha compiuto tre ottimi interventi, ma non ha potuto nulla sulla rete del vantaggio di Orsolini. L’attaccante ha esso il suo nome sul tabellino dei marcatori al 45′. Alla squadra di Liverani è stato annullato un goal in fuori gioco al 12′, con Babacar che era riuscito a superare Skorupski. Il Lecce però non è riuscito d impensierire ulteriormente l’estremo difensore del Bologna, a nulla sono servite le urla del tecnico dei giallorossi.