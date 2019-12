Notizie Serie A – Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus

MILANO – Le squadre di Maurizio Sarri e Claudio Ranieri si affrontano, oggi, nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le 18:55. Il match viene disputato di mercoledì a causa della finale di Supercoppa Italiana, che vedrà impegnati i bianconeri contro la Lazio, domenica 22 dicembre all ore 17:45. Ecco el scelte ufficiali degli allenatori della Juventus e della Sampdoria.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez; Caprari.​ Allenatore: Claudio Ranieri.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.