Notizie Serie A – Le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari

MILANO – Va in scena il diciottesimo turno della Serie A anche per Juventus e Cagliari. Le due squadre si affrontano allo Allianz Stadium, di Torino. I bianconeri arrivano al match dopo due vittorie consecutive in campionato, ma con la brutta sconfitta rimediata contro la Lazio in Supercoppa Italiana. Mentre i sardi sono reduci da due sconfitte di fila. Ecco le formazioni ufficiali del match, con le scelte di Sarri e Maran.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo; all. Maurizio Sarri

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone; all. Rolando Maran