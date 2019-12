Notizie Serie A – Le formazioni ufficiali di Brescia-Sassuolo

MILANO – Questa sera, alle 20:45, Brescia e Sassuolo scenderanno in campo per il recupero della settima giornata di Serie A. Le due squadre giocheranno sul campo dello stadio Rigamonti. Le Rondienelle arrivano al match con due successi di fila, nelle ultime due giornate, dal ritorno di Corini sulla panchina del club lombardo. I neroverdi, invece, hanno inanellato tre pareggi in altrettante partite, l’ultimo contro il Milan. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro.

Brescia (4-3-3): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Corini.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.