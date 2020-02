Notizie Serie A – Lazio-SPAL 5-1: biancocelesti inarrestabili

MILANO – Troppa Lazio oggi per la SPAL di Leonardo Semplici. La compagine romana s’impone grazie ai cinque goal segnati oggi, quattro dei quali messi a referto nella prima frazione di gioco. Grandi protagonisti gli attaccanti biancocelesti: Immobile segna due goal, uno al 3′ e il secondo al 29′. Doppietta anche per Caicedo che mette il suo nome sul tabellino dei marcatori al 16′ e al 38′. Nel secondo tempo arriva anche la prima gioia, sia in Serie A che tra i professionisti, per Adekanye che chiude la partita al 58′. In mezzo “alla tempesta perfetta” Missiroli segna il goal della bandiera, nella seconda frazione di gioco, al 65′. Gli estensi dopo il risultato di oggi sceglie il silenzio stampa, la lotta per la salvezza inizia a diventare critica e le assenze di oggi: Petagna e Valoti, nn hanno aiutato la squadra di Ferrara.