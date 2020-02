Notizie Serie A – Lazio-SPAL 4-0, biancocelesti subito avanti nei primi 45′

MILANO – Pronti, via e Lazio è subito in vantaggio grazie al suo bomber, Ciro Immobile, sempre più capocannoniere della Serie A. Dopo 3′ dal fischio d’inizio la Lazio trova il goal che rompe il ghiaccio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 16′ del primo tempo arriva anche il raddoppio, questa volta lo firma Caicedo, ma il grande merito è di Luis Alberto e Lazzari. Al 29′ Ciro Immobile firma la sua personale doppietta di giornata, con un grandissimo goal: un pallonetto da posizione defilata, non può nulla Berisha che in uscita non è riuscito ad arginare l’attaccante della Nazionale Italiana. Al 38′ ancora la Lazio, anche Caicedo mette a segno una doppietta. La prima frazione di gioco all’Olimpico è di chiara marca biancoceleste.