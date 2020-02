Notizie Serie A – Lazio-Bologna 2-0, biancocelesti primi in classifica

MILANO – Vince ancora la squadra di Simone Inzaghi, lo fa segnando due goal con Luis Alberto e Correa. Lazio-Bologna viene sbloccata al 18′ dallo spagnolo, tre minuti più tardi, al 21′, l’argentino segna il raddoppio della compagnie romana. Se nel primo gli uomini di Sinisa Mihajlovic sembravano in balìa degli avversari, nella seconda frazione giocano con una marcia in più, mettendo in apprensione la difesa di Inzaghi. I rossoblù metterebbero a referto due reti son Denswil e Tomiyasu, ma in entrambi casi è il Var ad annullarli. Sulla marcatura dell’olandese è stato visto un tocco con il braccio, mentre sulla rete del giapponese viene riscontrato il fuorigioco di Palacio, autore dell’assist vincente. La Lazio con questa vittoria si porta in cima alla classifica della Serie A, in attesa di Juventus-Inter del 13 maggio prossimo.

