Notizie Serie A – L’AIC boccia l’intesa sul taglio degli stipendi dei calciatori

MILANO – Il sito della Gazzetta dello Sport, ha riportato le parole del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi. In merito all’intesa raggiunta oggi dalla Lega Serie A, sul taglio degli stipendi dei giocatori. Ecco le sue parole.

: «La proposta che ci è arrivata è vergognosa e irricevibile, dal nostro punto di vista. Mi sembra evidente che l’intenzione è quella di far passare i calciatori come capri espiatori degli eventuali danni provocati da questa crisi. Ritengo che l’unica cosa rilevante, all’interno del comunicato della Lega di Serie A, sia l’inciso relativo alle negoziazioni dei club con i singoli giocatori».

