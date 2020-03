Notizie Serie A – La voce controcorrente di Mirko Valdifiori

MILANO – Mirko Valdifiori, centrocampista della SPAL, è andato controcorrente rispetto alle dichiarazioni del suo compagno di squadra, Andrea Petagna, e quelle di Mario Balotelli. I due attaccanti sostengono che anche il campionato di calcio si dovrebbe fermare, vista l’emergenza Coronavirus. Ecco invece il pensiero del centrocampista.

: «Balotelli dice che non vuole giocare per il coronavirus? Non mi interessa di Mario, lui parla per finire sui giornali e far parlare di sé. Il nostro è un lavoro, anche se guadagniamo tanti soldi. Noi ci possiamo permettere di non giocare e stare a casa. Ma chi va in fabbrica ogni giorno per 1000 euro al mese? Chi ha un’attività ed è costretto a lavorare ogni giorno rischiando la propria salute per dare da mangiare alla famiglia? Dovremmo giocare solo per essere solidali con queste persone, per dire che siamo al loro fianco, che siamo tutti uguali. Basta privilegi nel calcio, perché il calcio è della povera gente. Non di chi fa soldi pubblicizzando la propria immagine».

