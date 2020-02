Notizie Serie A – La panchina di Gattuso è già in bilico

MILANO – La sconfitta casalinga, del Napoli, contro il Lecce è stata una delle notizie più clamorose di questo weekend di Serie A. Il giorno l’eco della disfatta ancora risuona e la panchina di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, inizia a traballare in vista della prossima stagione. Quel che è certo è che “Ringhio” sicuramente arriverà in fondo a questo campionato con i partenopei e poi la società Azzurra farà delle valutazioni. Intanto iniziano già a circolare i primi rumors di mercato, con la società di De Laurentiis che sembrerebbe aver messo gli occhi su Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona dei miracoli. Un’altra certezza è data dal ruolino di marci del Napoli, sotto la guida Gattuso, che sta facendo registrare numeri peggiori rispetto a quelli della gestione Ancelotti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live