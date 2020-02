Notizie Serie A – La Lega si oppone a Juventus-Inter in chiaro

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Il big match della ventiseiesima giornata di Serie A, Juventus-Inter, si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi si era paventata l’ipotesi della trasmissione in chiaro della partita, con Sky e la Rai che si erano dette disponibili per questa eventualità. la Lega di Serie A, infatti, non sarebbe in alcun modo d’accordo a concedere questa deroga, forte del contratto firmato con l’emittente satellitare. La stessa Lega confida anche che la gara possa essere giocata con i tifosi sugli spalti, dato che la situazione, legata all’emergenza del Covid-19, è in continua evoluzione. Ad oggi quello che sembra certo è che Juventus-Inter non sarà trasmessa in chiaro.

