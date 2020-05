Notizie Serie A – La Lega convoca una riunione d’urgenza per mercoledì

MILANO – La lega Serie A, attraverso un nuovo comunicato ufficiale sul proprio sito, ha fatto sapere di aver convocato una nuova riunione d’emergenza dell’assemblea. L’incontro, in video conferenza, è previsto per il prossimo 13 maggio, mercoledì. La riunione si preannuncia molto importante, tra i punti, all’ordine del giorno, ci sono: la ripresa del campionato e l’aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021. La sensazione è che il ritorno in campo della Serie A sia più vicino, ma si avranno maggiori certezze soltanto nel pomeriggio di mercoledì prossimo.

Ecco il comunicato della Lega.

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8336/files/allegati/8429/c.u._225.pdf

