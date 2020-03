Notizie Serie A – La FIGC da l’ok per la trasmissione in chiaro delle partite

MILANO – L’emergenza Coronavirus ha condizionato anche il mondo del calcio. Sono stati infatti rinviati diversi match di campionato, delle ultime due giornate. Il prossimo weekend andrà in scena il recupero del ventiseiesimo turno, ma i match del campionato saranno giocati tutti a porte chiuse, come scritto sul Decreto legge, dello scorso 4 marzo. Il ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ha però chiesto la possibilità che le prossime partite, fino al 3 aprile, vengano trasmesse in chiaro e quindi siano visibili a tutti. Tale richiesta sarebbe arrivata al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e al numero uno della Lega Serie A, Dal Pino. Come riporta la gazzetta dello Sport, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato il suo assenso alla richiesta. Si attende, adesso, una risposta della Lega Serie A.

