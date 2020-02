Notizie Serie A – La classifica dopo la ventitreesima giornata di campionato

MILANO – La ventitreesima giornata di Serie A è stata consegnata agli archivi, non senza qualche sorpresa. la prima è indubbiamente la più grande riguarda il passo falso della Juventus al Bentegodi. L’hella Verona ha battuto per 2 a 1 i bianconeri. Il derby di Milano è stato deciso nella ripresa, con 4 reti dell’Inter, che hanno spazzato via le buone impressioni destate dal MIlan, nella prima frzione di gioco. Vince ancora la Lazio sul parma, non senza polemiche, e perde, invece, la Roma contro il Bologna. Altra sopresa di giornata è il Lecce di mister Liverani che batte il Napoli in trasferta.

Ecco la classifica della Serie A, aggiornata dopo l’ultima giornata.

1 Inter 54

2 Juve 54

3 Lazio 53

4 Atalanta 42

5 Roma 39

6 Verona 34

7 Bologna 33

8 Cagliari 32

9 Parma 32

10 Milan 32

11 Napoli 30

12 Sassuolo 29

13 Torino 27

14 Fiorentina 25

15 Udinese 25

16 Sampdoria 23

17 Lecce 22

18 Genoa 19

19 Brescia 16

20 Spal 15

