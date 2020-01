Notizie Serie A – La classifica aggiornata dopo le partite del pomeriggio

MILANO – Il pomeriggio di questo lunedì si è concluso da poco. Ecco com’è cambiata la classifica della Serie A in base alle vittoria della Juventus, 4-0 in casa contro il Cagliari di Maran e a quella dell’ Atalanta. La squadra di Gasperini rifila altri 5 goal (dopo il Milan) ai Ducali, niente da fare per il Parma e per D’aversa, i punti salvezza non arrivano da Bergamo. Milan e Sampdoria chiudono il match di San Siro a reti inviolate, ai rossoneri non basta Ibrahimovic, Donnarumma invece sì. L’estremo difensore rossonero e della Nazionale Italiana e stato provvidenziale oggi. Ranieri, allenatore blucerchiato, invece può recriminare sulle grandi occasioni sprecate dai suoi.

Juventus 45

Inter 42*

Lazio 39*

Roma 35

Atalanta 34

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24*

Torino 24

Bologna 23

Verona 22*

Milan 22

Sassuolo 19

Udinese 18*

Fiorentina 18

Sampdoria 16

Lecce 15*

Brescia 14

Genoa 14

SPAL 12

* Una partita in meno