Notizie Serie A – Juventus-Inter: le formazioni ufficiali

MILANO – Juventus-Inter chiuderà la domenica calcistica, del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno allo Stadium senza tifosi sugli spalti e nonostante la giornata tumultuosa, con l’AIC e il ministro dello sport, Spadafora, chiedano di non giocare. Mentre la Lega Serie A vuole attenersi al decreto legge sull’emergenza Coronavirus. In questo scenario i tecnici delle due squadre hanno scelto gli undici titolari per la partita di questa sera.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 8 Ramsey, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

