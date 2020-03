Notizie Serie A – Juventus-Inter 0-0, meglio i nerazzurri nei primi 45′

MILANO – E’ uscita alla distanza l’Inter di Antonio Conte, nel big match del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A, contro la Juventus. I bianconeri sono partiti meglio rispetto ai rivali, per poi lasciare campo ai nerazzurri. Una Juventus leziosa, soprattuto a ridosso dell’area di rigori di Handanovic, ha subito il pressing di Lukaku e compagni. Ottima la prova di Antonio Candreva, vera e propria spina nel fianco per gli uomini di Maurizio Sarri. Lo zero a zero della prima frazione di gioco sembra essere, comunque, il risultato più giusto dopo le prestazioni offerte dalle due squadre in campo. Servirà una scossa, da ambo le parti, nel secondo tempo per riuscire a strappare i tre punti in palio oggi.

