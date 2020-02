Notizie Serie A – Il comunicato ufficiale del Parma su Gervinho

MILANO – Arrivo degli aggiornamenti sulla vicenda Gervinho-Parma. Il calciatore ivoriano è stato ad un passo dal trasferirsi al Al Saad, nella sessione invernale di mercato. L’operazione però è saltata ma il calciatore non sembra aver recepito il messaggio, dato che continua a non presentarsi agli allenamenti con la squadra ducale. I gialloblù, poco fa, sul loro sito ufficiale hanno diramato un comunicato per cercare di fare ordine, in una situazione a dir poco particolare. Ecco la nota ufficiale del club.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione“.