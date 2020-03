Notizie Serie A – I club sono d’accordo sullo slittamento del campionato

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Sembra che le società di Serie A siano d’accordo sullo slittamento del campionato. In modo da poter recuperare prima del 13 maggio le partite sospese, a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo ha rivelato Stefano Sacchi, giornalista sportivo di Tuttosport, ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

: «La stragrande maggioranza dei club di Serie A sembra essere d’accordo sulla bozza proposta, si va quindi verso l’approvazione di questo slittamento. Anche se non è stata ancora trovata un data per Inter-Sampdoria. Possibili dimissioni di Dal Pino? Ci ha pensato due giorni fa, quando sono state rinviate le partite programmate a porte chiuse, questa decisione era legata alla prima ondata di polemiche e non a quella delle ultime ora, nata con il post di Zhang».

