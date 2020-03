Notizie Serie A – I calciatori chiedono lo stop anche degli allenamenti

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Come riportato dall’ANSA, l’Associazione Italiana Calciatori, oggi, durante il Consiglio Federale Straordinario della FIGC avrebbe fatto una nuova ulteriore richiesta alla federazione. Fermare anche gli allenamenti dei calciatori, dopo lo stop ai campionati ratificato dopo sulla base del nuovo decreto del governo per l’emergenza Covid-19. I giocatori vorrebbero che questa pausa forzata fosse considerata come un periodo di ferie. C’è da aggiungere che diversi club di Serie A hanno già sospeso gli allenamenti, come il Milan e la Fiorentina. Mentre la Juventus e il Napoli hanno continuato a lavorare , in vista degli impegni di Champions League. Discorso diverso per il Torino, i Granata oggi si sono allenati al Filadelfia.

