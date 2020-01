Notizie Serie A – Hellas Verona-Lecce 3-0, gli scaligeri calano il tris

MILANO – Vince l’Hellas Verona al Bentegodi, contro il Lecce, nel match valido per la ventunesima giornata della Serie A. Gli scaligeri chiudono la partita nel corso del primo tempo, grazie ad un’ottima prestazione di squadra. La squadra di Juric domina, i giallorossi invece chiudono in nove e con tre infortuni. Liverani oggi può recriminare con la Dea fortuna, ma i suoi uomini sono apparsi poco incisivi, soprattutto in attacco. Nel corso della prima frazione di gioco Pessina e Dawidowicz, al 19′ e al 34′, regalano il doppio vantaggio ai veronesi. All’ 87′ arriva il terzo goal dei padroni di casa con Pazzini su calcio di rigore. Tra le fila del Lecce, tra infortuni e l’espulsione di Dell’Orco i giallorossi chiudono in nove il match.