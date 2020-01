Notizie Serie A – Hellas Verona-Lecce, 2-0 all’intervallo

MILANO – Ci Pensano Pessina e Dawidowicz a regolare il Lecce. L’Hellas Verona chiude la prima frazione di gioco, contro i giallorossi, in vantaggio per due a zero. Al 20′ la squadra di Juric sblocca il match, sfruttando al meglio un calcio d’angolo. Dawidowicz stacca tutto solo e supera Gabriel. Sette minuti più tardi è lo stesso portiere della squadra pugliese a chiedere il cambio per infortunio. Al 34′ arriva il raddoppio dei veronesi con Pessina, che concretizza un’irresistibile discesa di Lazovic sulla fascia sinistra. L’Hellas colpisce ancora in contropiede. Nei minuti di recupero la squadra di Liverani, però, colpisce una traversa con Majer. Nella seconda frazione di gioco il Lecce proverà a riaprire il match del Bentegodi.