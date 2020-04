Notizie Serie A – Gravina: “Lavoriamo su una serie d’ipotesi”

MILANO – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport e ha parlato delle possibili ipotesi per il continuo della stagione di Serie A. Ecco le sue parole.

: «L’unico modo serio che abbiamo di affrontare questa emergenza è quello di pensare a come completare l’attuale stagione, entro quest’anno. Portare la Serie A fino a settembre-ottobre è un’ipotesi, ed eviterebbe si compromettere questa e la stagione 2020-21. Attualmente sia al lavoro su su tutta una serie di modalità per riuscire a gestire al meglio questo momento così delicato. Sottolineo che attualmente la data del 17 maggio, indicata come giorno adatto al ritorno in campo, è soltanto un’ipotesi».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live