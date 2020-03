Notizie Serie A – Giovedì 12 marzo nuova assemblea di Lega

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Il prossimo 12 marzo è prevista una nuova assemblea di Lega, per riuscire a calendarizzare i match di Coppa Italia che sono stati rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra una settimana esatta, quindi, i club di Serie A si riuniranno nuovamente a Milano. Questa notizia è stata confermata dal sito della Lega stessa, con una nota ufficiale. Ovviamente a presiedere l’assemblea ci sarà il presidente Dal Pino. Questa notizia è la risposta all’appello fatto da Beppe Marotta all’ansa nella giornata di ieri. L’amministratore delegato dell’Inter auspicava un nuovo incontro nei prossimi giorni, per riuscire a trovare delle soluzioni all’emergenza Coronavirus.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live