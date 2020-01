Notizie Serie A – Genoa-Sassuolo 2-1, buona la prima per Nicola

MILANO – Vince il Genoa di Davide Nicola, alla prima sulla panchina del Grifone. L’ex tecnico dell’Udinese è subentrato al posto di Thiago Motta. La sblocca Domenico Criscito al 29′ del primo tempo, su calcio di rigore. Ai rossoblù viene concesso il penalty per un fallo di Obiang su Sanabria. Parità ristabilita immediatamente, questa volta Obiang è protagonista in positivo: realizza al 33′ la rete dell’ 1 a 1. Il centrocampista sfrutta un passaggio dell’ex Milan Locatelli. La prima frazione di gioco finisce in parità, la ripresa si apre, invece, con un cartellino giallo, ai danni di Sanabria, per gli undici di Nicola. L’incontro rimane fermo fino al 86′ quando Goran Pandev riesce a trovare il vantaggio del Genoa, grazie ad un fortunoso rimpallo. Il macedone spedisce in rete il pallone con un colpo di testa da terra. Il match si scalda nel finale, ma il risultato rimarrà fermo sul 2-1 fino al triplice fischio finale.