Notizie Serie A – Genoa-Cagliari 1-0, perdono ancora i sardi

MILANO – La prima frazione di gioco tra Genoa e Cagliari si chiude sul risultato di 1 a 0 per il Genoa, grazie alla rete di Pandev, al 43′, e il risultato non cambierà più fino al triplice fischio finale. La partita tra le due squadre è stat molto combattuta, caratterizzata da molti falli e tante sostituzioni. I Sardi hanno sfiorato il pareggio in più occasioni, nella seconda frazione di gioco, con Joao Perdo, almeno 2 volte vicino alla rete, e con Nainggolan che colpisce la traversa.