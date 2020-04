Notizie Serie A – Galliani: “Prevedo una A con 22 squadre”

MILANO – Adriano Galliani è intervenuto sulle frequenze di Radio Rai e tra i tanti temi toccati ce’è stato anche il futuro della Serie A. Ecco che cosa ha detto l’ex amministratore delegato del Milan, oggi al Monza.

: «Se fosse per me in Champions League andrebbero le prime quattro in classifica, tendendo conto della classifica attuale. Certo questo implica che la graduatoria che vediamo adesso sia quella definitiva, con un primo un secondo e via discorrendo, ma questo sarebbe molto importante, anche in ambito internazionale per un discorso legato a termini economici. Tenendo ben presente questa cosa, però, non credo si possa parlare di retrocessioni, infatti prevedo una Serie A a 22 squadre e di conseguenza una B a 21 o 22. Mentre per la Serie C il discorso è differente, lì ci sono altri problemi, poi vedremo».

