Notizie Serie A – Eletto il nuovo Presidente di Lega

MILANO – La Lega di Serie A ha un nuovo presidente, si tratta di Paolo Dal Pino. La sua elezione è arrivata con 12 voti a favore, mentre, Gaetano Micciché ne ha raccolti soltanto 7 e una sola scheda bianca. Per l’elezione servivano 11 voti. Il nuovo Presidente conta esperienze in Telecom, Pirelli Latin America, Seat Pagine Gialle e l’Espresso. Tra i suoi più grandi sostenitori c’è Claudio Lotito, Presidente della Lazio. Dal Pino ha sovvertito le previsioni, che vedevano Micciché come il grande favorito. Si esaurisce oggi il compito di Giancarlo Abete, commissario tecnico della Lega di A.