Notizie Serie A – Ecco le decisioni del Giudice Sportivo

MILANO – Sono state rese note poco fa le decisioni del giudice sportivo riguardo gli squalificati per prossimo turno di Serie A. Nessuna sanzione per i calciatori del Milan, Pioli dovrà rinunciare soltanto a Duarte a causa del lungo infortunio e molto probabilmente a Gianluigi Donnarumma, alle prese con un problema muscolare. Anche l’Udinese non avrà giocatori squalificati, in vista del match con i rossoneri. Ecco la lista degli squalificati, per il prossimo turno di campionato.

Senad Lulic (Lazio), Dimitri Bisoli (Brescia), Domenico Criscito (Genoa), Alessandro Florenzi (Roma), Hans Hateboer (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma) e Mario Rui (Napoli).

Tutti i calciatori dovranno osservare un turno di stop, nel primo match del girone di ritorno della Serie A.