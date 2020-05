Notizie Serie A – Ecco come cambierà la prossima sessione di mercato

MILANO – Tratto dal sito della Figc.

“Nelle more della definizione dei nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, che saranno stabiliti prossimamente, la FIGC ha deliberato i termini di deposito dei contratti preliminari: dal 1 giugno al 31 agosto”.

Oggi si è riunito nuovamente il Consiglio Federale della Figc. Si è dibattuto del futuro della Serie A, ed è stata trovata un’intesa sulla data di chiusura dell’attuale stagione calcistica italiana. Anche il mercato è stato all’ordine del giorno. Ecco le importanti modifiche che sono state approvate, sulla prossima sessione estiva.

La prossima sessione di mercato (le cui date non sono ancora definite) si potrà svolgere regolarmente, ma con i trasferimenti posticipati. Se un giocatore dovesse firmare per un’altra squadra (anche i parametri zero), sarà a disposizione della nuova società solo dall’inizio della stagione: dal primo settembre.

Fra dodici giorni sarà possibile iniziare a depositare i contratti, ma si attende una definizione , dall’Uefa,su chi è in scadenza al 31 giugno e sui prestiti.

