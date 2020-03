Notizie Serie A – E’ in corso un consiglio straordinario di Lega

MILANO – Seconda riunione in due giorni dopo quella di ieri, per la Lega di Serie A, come riportato da Sky Sport. presenti all’incontro: Paolo Dal Pino, Luigi De Siervo, Maurizio Casasco, Alessandro Antonello, Stefano Campoccia, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Caludio Lotito e Giuseppe Marotta. Consiglieri che non voteranno sulla modifiche da effettuare al calendario del campionato. Sul tavolo ci sono da discutere le date per il recupero delle gare rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus. Nelle prossime ore sono attese quindi grosse novità, bisogna trovare una soluzione alle undici gare rimandate negli ultimi weekend calcistici.

