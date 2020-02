Notizie Serie A – Domani si recupera la diciassettesima giornata

MILANO – Domani sera, presso lo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il recupero della diciassettesima giornata di Serie A, tra Lazio e Hellas Verona. La partita fu rinviata a causa della concomitanza con la finale di Supercoppa Italiana, tra la Juventus e i biancocelesti. Domani le squadre di Juric e Inzaghi scenderanno in campo e palio non ci saranno soltanto i canonici 3 punti. Se la compagine romana dovesse riuscire ad imporsi scavalcherebbe l’Inter al secondo posto in classifica, portandosi a due sole lunghezze di distanza dalla Juventus, capolista. Con la vittoria gli scaligeri, invece, supererebbero il Milan in classifica, oltre al Cagliari e al Parma, piazzandosi al sesto posto. A soli 6 punti dalla Roma e quindi i gialloblù entrerebbero, addirittura nella “lunga corsa Champions” di questa stagione.