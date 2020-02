Notizie Serie A – Di Biagio e la SPAL potrebbero ripartire insieme

MILANO – Traballa pericolosamente la panchina di Leonardo Semplici. La sconfitta, in casa, contro il Sassuolo nel match delle 12:00, della ventitreesima giornata di Serie A. I neroverdi hanno ribaltato il risultato sul finale della partita, grazie a un colpo di testa di Boga. Mentre il pareggio è arrivato, sempre nella seconda frazione di gioco, su rigore di Caputo. Bonifazi aveva illuso la squadra di Ferrara al 24′ del primo tempo. Gli estensi stanno riflettendo e mai come questa volta sembra, ormai, imminente l’esonero per l’ex tecnico della Primavera della Fiorentina. Il candidato principale, e probabilemnte l’unico, è Gigi Di Biagio, ex commissario tecnico dell’Under 21 Azzurra.