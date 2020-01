Notizie Serie A – Demiral: crack crociato. Il comunicato dei bianconeri

MILANO – Merih Demiral ieri potrebbe aver giocato l’ultima partita della stagione. Il turco, dopo aver parto le marcature nel match contro la Roma, è uscito per infortunio nel corso del primo tempo, al 19′. Oggi il difensore, che è tornato a Torino con le stampelle, si è sottoposto agli esami clinici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Lo ha comunicato la Juventus, sul proprio sito internet, con un comunicato. Nei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico e potrebbe tornare, forse, per disputare gli Europei con la sua nazionale. Intanto i bianconeri potrebbero tornare sul mercato, in vista del doppio impegno campionato-Champions Legaue. La vecchia signora però potrà contare sul rientro di capitan Chiellini, fermato a inizio stagione dallo stesso infortunio.

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.