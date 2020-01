Notizie Serie A – Cutrone si allena con la Fiorentina

MILANO – Patrck Cutrone ha raggiunto la sua nuova squadra, la Fiorentina. L’ex calciatore del Milan oggi, insieme al suo procuratore, ha raggiunto il centro sportivo dei viola dove ha svolto del lavoro personalizzato in palestra. Manca soltanto l’ufficialità e poi l’attaccante sarà a disposizione di mister Iachini, per aiutare la società gigliata nella corsa salvezza. In estate la punta della Nazionale Under 21 si è trasferito in Inghilterra, al Wolverhampton. Adesso ripartirà dall’Italia, dopo una prima parte di stagione molto deludente in Premier League. Cutrone si unisce alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto fissato per il 2021.