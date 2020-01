Notizie Serie A – Cutrone atteso domani a Firenze per le visite mediche

MILANO – Arrivano nuovi aggiornamenti sul ritorno di Patrick Cutrone in Italia. Secondo le indiscrezioni di mercato il calciatore sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia Viola. L’ex Milan domani dovrebbe essere atteso a Firenze per sostenere le canoniche visite mediche, per poi mettere la parola alla telenovela. Quindi già da domani l’attaccante potrebbe mettersi a disposizione di mister Iachini e compagni. La Fiorentina, sempre secondo i rumors di mercato, acquisterà le prestazioni del giocatore grazie all’offerta di prestito oneroso, per 18 mesi, e il riscatto obbligatorio nell’estate 2021. Il Wolverhampton, squadra che detiene il cartellino del calciatore, avrebbe accettato la proposta del club di Commisso, venendo incontro alle esigenze di Cutrone stesso: voglioso di tornare in Serie A, dopo la difficile esperienza in Inghilterra.