Notizie Serie A – Cragno convocato dopo il brutto infortunio

MILANO – Alessio Cragno, portiere del Cagliari, è tornato tra i convocati della squadra rossoblù dopo 5 mesi, a causa di un infortunio. I sardi domani affronteranno il Milan, nel match della Sardegna Arena, alle ore 15:00. Maran in conferenza stampa ha spiegato che l’estremo difensore è stato aggregato alla prima squadra per fargli riassaporare l’odore dello spogliatoio e fargli completare il reinserimento in rosa.

Cragno si era infortunato si era infortunato, quest’estate, nell’amichevole contro il Fenerbahce . Il calciatore è stato poi, in seguito, operato e il suo decorso post operatorio lo ha visto lontano dal campo per diverso tempo.