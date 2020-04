Notizie Serie A – Coronavirus: Malagò: “Prima i tamponi”

MILANO – Giovanni Malagò, numero uno del CONI, è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo e ha espresso il suo punto di vista sull’ipotesi di un ritorno in campo a fine maggio per la Serie A. Ecco che cosa ha detto.

: «Il problema non è giocare una partita, ma che nelle squadra di calcio non ci sia nemmeno un giocatore infetto. Devono fare i tamponi, poi si può pensare al ritorno in campo. Deve essere confermato il discorso del capo della Protezione Civile».

