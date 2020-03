Notizie Serie A – Coronavirus: La Fiorentina sospende gli allenamenti

MILANO – Come molte società di calcio, tra cui il Milan, anche la Fiorentina ha deciso di sospendere a tempo indeterminato gli allenamenti. Continua quindi a tenere banco l’emergenza Coronavirus. Molti dei club di calcio in queste ore stanno si stanno adeguando alla decisione presa dal governo di mettere tutto il paese “nella zona rossa”. Il club Viola poco fa, tramite il suo sito internet ha rilasciato un comunicato ufficiale con la decisione di interrompere le sessioni quotidiane di lavoro, in modo da non mettere a repentaglio la salute dei propri tesserati. Ecco la nota della società Gigliata.

“ACF Fiorentina comunica che a partire da domani, mercoledì 11 marzo, tutti gli allenamenti della 1°squadra sono sospesi fino a data da destinarsi e il Centro sportivo “Davide Astori” resterà chiuso”

