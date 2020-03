Notizie Serie A – Coronavirus: il Torino va fuori dal coro e si allena

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Molte società di calcio hanno deciso di sospendere gli allenamenti, aspettando l’evolversi dell’emergenza Coronavirus. Il Torino però ha deciso di andare controcorrente rispetto al molti altri club di Serie A, tra cui il Milan, e nella giornata odierna è tornato a lavorare al Filadelfia. Una decisione particolare, non in lena neanche con Juventus e Napoli, che continuano gli allenamenti in vista degli impegni di Champions League. Probabilmente nelle prossime potrebbero esserci aggiornamenti, dato che la società Granata è impegnata, ormai, in un solo fronte dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per ora il club di Urbano Cairo è una voce dal coro rispetto alle altre squadre di Serie A.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live