Notizie Serie A – Coronavirus: il nuovo comunicato della Juventus

MILANO – Ieri sera la Juventus ha comunicato l’esito che Rugani è stato trovato positivo al Covid-19. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio, perchè ha messo a nudo anche la vulnerabilità di atleti iper-controllati. Dopo la diffusione della nota, l’Inter ha comunicato la messa in quarantena, dato che l’ultimo match di Serie A disputato dai bianconeri, è stato contro la squadra di Antonio Conte. Poco fa la Vecchia ha voluto rilasciare degli aggiornamenti sulla situazione, legata al contagio da Coronavirus, sul proprio sito internet. Ecco il comunicato, tratto dal sito juventus.com.

“A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani, si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live