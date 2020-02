Notizie Serie A – Coronavirus, controlli per i calciatori del Napoli

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Continua, ovviamente, a tenere banco la situazione legata al contagio da Coronavirus. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche nel mondo del calcio, della serie A in questo preciso caso, verranno effettuati i primi controlli. Si tratta dei calciatori del Napoli, reduci dalla trasferta di Brescia. La partita tra le due squadre si è lo scorso giocata venerdì sera, quando ancora non si era deciso di sospendere le gare di campionato, nelle regioni colpite dal virus. Raffaele Canonico, il capo dell’area medica dei partenopei, ha deciso di mettere al corrente la squadra, lo staff tecnico e i collaboratori. Verranno seguite, rigorosamente, le indicazioni dell’Oms e il decalogo stilato dal Ministero della Salute e dalla Organizzazione mondiale della Sanità.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live