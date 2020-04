Notizie Serie A – Convocata d’urgenza un nuova assemblea della Lega

MILANO – Tornerà ad incontrarsi domani la Lega Serie A, con cinque temi da dibattere. L’assemblea è stata convocata d’urgenza ed prevista per le 10:00, in prima convocazione, e all’ occorrenza alle ore 12.00, in seconda convocazione, per l’esame. Il tutto si svolgerà ovviamente in video conferenza, a causa dell’emergenza Coronavirus. L’assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Ecco la lista dei temi del giorno.

1 – Verifica poteri.

2 – Comunicazioni Presidente.

3 – Comunicazioni AD.

4 – Linee Guida Serie A.

5 – Varie ed eventuali.

Fonte: Lega Serie A

