Notizie Serie A – Brescia-Udinese 1-1, succede tutto nel secondo tempo

MILANO – Brescia e Udinese si dividono la posta in palio: 1 punto a testa. Preziosissimo per la corsa salvezza. La partita si sblocca verso la fine della seconda frazione di gioco con Bisoli che all’81’ trova la rete dopo un rinvio di De Maio e il tiro del centrocampista delle rondinelle, passa tra le gambe di Musso. Il pareggio viene firmato da De Paul. L’argentino segna al 92′ con un preciso diagonale, che batte Joronen, su assist di Okaka. I friulani possono recriminare per le due traverse colpite, nel corso della partita, ma ha rischiato fino alla fine di rimanere a bocca asciutta.