MILANO – Reti Inviolate tra Brescia e Udinese, nonostante le tante emozioni della prima frazione di gioco. Per i padroni di casa il più pericolo è Mario Balotelli, oggi alla prima in Serie A da capitano. I friulani, invece, prendono una traversa con Lasagana, Okaka e Fofana spaventano le Rondinelle, ma non arriva il goal. Verso la fine del primo tempo SuperMario accusa un problema al polpaccio la sua partita potrebbe essere finita qui.