Notizie Serie A – Brescia-Sassuolo 0-2, la prima sconfitta del Corini-bis

MILANO – Il Sassuolo passa a Brescia per 0-2. La squadra di De Zerbi vince grazie alle reti di Traore al 25′ e Caputo al 71′. I neroverdi sbloccano la gara grazie a Berardi che lancia in profondità Traore, il calciatore segna da posizione defilata. Il primo tempo si conclude in questo modo, ma a referto vengono messi anche tre cartellini gialli per Tojan, Rogerio e Obiang. La seconda frazione di gioco si apre come si era conclusa la prima: due cartellini gialli, questa volta però all’indirizzo della squadra allenata da Corini. Torregrossa e Spalek vengono aggiunti “alla lista dei cattivi”. Al 71′ arriva il raddoppio del Sassuolo, è Caputo a finire sul tabellino dei marcatori. L’ex Empoli sfrutta un traversone di Rogerio e con una girata al volo trafigge Alonso. Il risultato non cambierà fino al fischio finale del direttore di gara. Arriva la prima sconfitta del Corini-bis per le Rondinelle. De Zerbi, invece, torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi.